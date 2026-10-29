Пожар на ядерном объекте в США привел к радиационному выбросу

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 21 0

В районе комплекса сейчас ограничено передвижение автомобилей и поездов.

Выброс радиоактивных веществ в США — что произошло

Фото: www.globallookpress.com/US Navy

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В лаборатории на территории ядерного объекта Саванна-Ривер в Южной Каролине произошло возгорание, приведшее к выбросу радиоактивных веществ. Об этом сообщает местный телеканал News 12.

Известно, что сигнал о пожаре поступил в 17:39 по местному времени (00:39 мск 29 октября). Огонь вспыхнул в одном из помещений национального комплекса. В агентстве заявили, что произошел «нефильтрованный радиационный выброс».

Позже пресс-служба лаборатории на странице в социальной сети Х заявила о ликвидации возгорания. При этом организация не зафиксировала радиоактивное загрязнение за пределами здания после случившегося.

Весь персонал комплекса эвакуирован, сейчас доступ на ядерный объект закрыт для всех. Кроме того, в районе здания местные власти ограничили движение транспортных средств. До этого в штате объявляли режим чрезвычайного положения, который был снят после тушения пожара.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели трех человек в результате взрыва бытового газа и последовавшего за ним возгорания в частном доме в североосетинском селе Кизляр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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