Расчет «Мста-С» уничтожил пункт дислокации ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 52 0

Координаты цели артиллеристам передали операторы разведывательных БПЛА.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Расчет «Мста-С» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ под Харьковом

Расчет самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» 275-го самоходного артиллерийского полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, координаты цели артиллеристы получили от расчета разведывательного БпЛА. После этого военнослужащие развернули орудие и приступили к выполнению задачи.

Удар нанесли осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности из 152-мм орудия. В Минобороны заявили, что в результате было уничтожено скопление живой силы ВСУ, находившееся в лесополосе.

После выполнения задачи расчет САУ оперативно сменил огневую позицию и замаскировал гаубицу.

В ведомстве отметили, что артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» применяются для поражения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, а также для контрбатарейной борьбы и поддержки наступающих подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Спецоперация
29 окт
Расчет «Урагана» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Расчеты «Стрелы-10» сбили ударные дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 окт
Расчеты «Сокола» уничтожают беспилотники ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
«Пион» разнес опорный пункт ВСУ 203-мм снарядом. Лучшее видео из зоны СВО
27 окт
Су-34 ударил авиабомбами по местам запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 окт
Ми-28НМ ударил по точке запуска дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 окт
Снайперы закрыли небо над позициями под Добропольем. Лучшее видео из зоны СВО
25 окт
Минобороны показало удар «Геранью» по вантовому мосту под Запорожьем
24 окт
Боевая работа штурмовой бригады «Урал». Лучшее видео из зоны СВО
24 окт
ВС РФ уничтожили позиции ВСУ в Сумской области. Лучшее видео из зоны СВО
+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.87
0.34 90.17
0.07
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:14
Зависли по полной: пятеро человек застряли на канатной дороге в Домбае
15:06
Путин: Россия готова поделиться с Африкой опытом цифровизации выборов
14:53
Не успеете оглянуться: в России предрекли скачок цен на вторичное жилье
14:41
Продажа понарошку? Диброва заподозрили в нежелании расставаться с домом
14:30
«Больная любовь»: в суде готовятся поставить точку в деле актера Бенграфа и его жены
14:26
Сигареты, цветы и пиво: трое мужчин устроили серию ограблений и раскидали добычу по дороге

Сейчас читают

Рэпера Мишу Маваши похоронили в Воронеже
Вынесли болезнь на всеобщее обозрение: дочь Федосеевой-Шукшиной не выдержала
«Спали в палатке»: Башаров рассказал, как отдыхает с молодой женой
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео