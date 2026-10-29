Расчет «Мста-С» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ под Харьковом

Расчет самоходной гаубицы 2С19 «Мста-С» 275-го самоходного артиллерийского полка 4-й гвардейской танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил пункт временной дислокации подразделения ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, координаты цели артиллеристы получили от расчета разведывательного БпЛА. После этого военнослужащие развернули орудие и приступили к выполнению задачи.

Удар нанесли осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности из 152-мм орудия. В Минобороны заявили, что в результате было уничтожено скопление живой силы ВСУ, находившееся в лесополосе.

После выполнения задачи расчет САУ оперативно сменил огневую позицию и замаскировал гаубицу.

В ведомстве отметили, что артиллерийские подразделения группировки войск «Запад» применяются для поражения живой силы и техники, командных пунктов и наблюдательных постов, а также для контрбатарейной борьбы и поддержки наступающих подразделений.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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