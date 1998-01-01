В Лондоне обнаружены останки моряка, давшего название Австралии

В Англии при строительстве железной дороги обнаружили гроб с останками Мэтью Флиндерса — британского моряка, который первым обогнул Южное побережье Австралии. О находке сообщает канал BBC.

Останки Флиндерса нашлись благодаря постройке скоростной дороги, соединяющей Лондон, Бирмингем, Лидс и Манчестер. Опознать знаменитого капитана удалось благодаря табличке на крышке гроба.

Мэтью Флиндерс родился в 1774 году на восточном побережье Англии, в 150-летнем возрасте, вдохновившись «Робинзоном Крузо» он пошел на службу в британский флот. Начав с нижних чинов, Флиндерс дослужился до капитана и в 1801 году отправился в экспедицию к берегам Австралии. К тому моменту он плавал к южному материку несколько раз, но в очередном морском походе он детально изучил доселе малоизвестные южное и восточное побережья Австралии, а также нанес их на карту.

Благодаря Флиндерсу Австралия получила свое нынешнее имя — именно он начал систематически использовать в своих трудах термин Terra Australis (лат. — южная земля) и название прижилось. Флиндерс умер 18 июля 1814 года, через день после публикации своей книги «A Voyage to Terra Australis».

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