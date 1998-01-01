«Росгеологию» проверят после скандального стрима с участием топ-менеджера

, 18:49 Эфирная новость 59

Заместитель генерального директора госкомпании Руслан Горринг лишился поста, когда видео с угрозами расправы и сексуального насилия попали в социальные сети.

Фото, видео: Пятый канал, of.ru

Скандал с заместителем главы «Росгеологии» Русланом Горрингом сегодня получил продолжение — чиновник был уволен со своего поста. Его наказали за игру по сети, а точнее за комментарии, которые услышали даже в Министерстве природных ресурсов. На видео топ-менеджер угрожал расправой и сексуальным насилием, а самое приличное, что от него услышали остальные игроки — «фильтруй базар!».

В сюжете Пятого канала показывается, как проходят рабочие будни замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга. С чашечкой чая, дома, устроившись поудобнее в кресле, он отчитывает свою команду. Речь не о сотрудниках холдинга, где он работает, а о партнерах в компьютерной игре. Судя по всему, на выполнение своих обязанностей у Горринга крайне мало времени. Поэтому даже рабочие встречи он проводит в перерывах между интернет-баталиями. В прямом эфире он жалуется пользователям интернета на свою тяжелую жизнь и в подробностях рассказывает, с какими сложностями ему приходится сталкиваться.

Что за косяк был с командировкой?

— Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете, заказали бизнес. Не предупредили должным образом.

— Я тебя уволил *****, выгнал из компании за два часа. Дальше что?

От рабочих вопросов Руслан Горринг переходит к пикантным. О своих любовных победах он говорит, смакуя каждую деталь. Заместитель «Росгеологии» не стесняется ни своей подчиненной, ни огромной интернет аудитории. Многие эпитеты сердцееда из репортажа пришлось вырезать по этическим соображениям.

Лишь после того, как вокруг этого видео разгорелся скандал, интернет-исповедью Горринга заинтересовалось начальство. В руководстве «Росгеологии» внимательно изучили этот ролик, провели собственное расследование и… не нашли никаких нарушений.

— Мы провели расследование, общались с возможными фигурантами той неприятной истории, которая попала на видео. В рамках расследования выяснилось, что никаких увольнений не было, — заявил советник гендиректора «Росгеологии» Антон Сергеев.

А вот в Минприроды посчитали иначе. Глава ведомства распорядился уволить Горринга. И на всякий случай решили провести проверку в «Росгеологии». Ведь если замы позволяют себе такое, что можно ждать от гендиректора.

После вчерашнего возмутительного видео в социальных сетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга, но прежде инициировал проверку «Росгеологии» в рамках хозяйственной деятельности. То есть всех тех направлений, которые курировал заместитель. Гендиректору «Росгеологии» объявлен выговор. Говорить сейчас, кто попадет в круг опрашиваемых мы не можем, это решат специальные службы, которые проводят проверки. Но то, что проверки начнутся - это факт, — заявила Наталья Хлопунова, пресс-секретарь министра природных ресурсов и экологии.

Возможно, после увольнения Руслана Горинга могут ждать судебные иски от тех, кого он лишал работы за невыполнение своих прихотей.

Разумеется, эта дама может подать такое заявление, если посчитает себя оскорбленной, — комментирует юрист Андрей Некрасов.

Тем более доказательств достаточно — прежде чем Руслана уволили, он наверняка записал немало стримов.

Ранее Пятый канал сообщал, что россиян возмутило предложение смягчить наказание за взятки для чиновников.

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