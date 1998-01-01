Россияне возмутились предложением смягчить наказание за взятки для чиновников

Россияне негодуют и пытаются разобраться в законопроекте, который может смягчить антикоррупционное законодательство, пишет URA.RU.

Пользователи Twitter гадают, какими должны быть те самые «обстоятельства непреодолимой силы», при которых чиновник может принять взятку и не нарушить закон.

— Это что за такие «обстоятельства непреодолимой силы»? Сил не было отказаться от взятки, вынужден был принять, — вопрошает один из пользователей.

— Связали, деньги по карманам рассовали — препятствовать не смог, — полагает другой.

— Предлагаю вообще перестать наказывать чиновников за что бы то ни было! — предлагает третий.

Законопроект о смягчении наказания за взятку для чиновников разрабатывается в Минюсте. По задумке его авторов, госслужащий не нарушает закон, если коррупционные действия были совершены при обстоятельствах непреодолимой силы.