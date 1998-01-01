Фанат «Спартака» и звезда сериала «Кухня» Назаров устроил потасовку у МХТ

, 18:16 211

Актеру не понравилось, что некие люди его начали снимать на камеру около театра и потребовал удалить видеозаписи.

Фото: globallookpress.com

Звезда российского театра и кино Дмитрий Назаров во вторник вечером, 29 января, устроил потасовку возле выхода из Московского Художественного театра имени Чехова, в котором он служит уже более 15 лет.

Как сообщили очевидцы произошедшего, все произошло в Камергерском переулке. Некие люди, возможно поклонники, начали снимать звезду сериала «Кухня» на видео. Назарову это не понравилось, так как по некоторой информации, он принял их за журналистов. Завязалась потасовка. Актер требовал прекратить съемку и удалить видео. А после этого позвонил в полицию.

В комментарии Пятому каналу, Назаров опроверг факт драки, добавив лишь, что он попросил прекратить несогласованную съемку. Обстоятельства произошедшего уточняются. Известно, что полиция ожидает участников инцидента, чтобы выяснить все детали возможного конфликта.

Дмитрий Назаров также еще известен, как ярый болельщик московского футбольного клуба «Спартак», что нашло свое отражение и в сериале «Кухня», где он играл шеф-повара французского ресторана. Как сообщал ранее Пятый канал, одной из побед красно-белых в ушедшем году, актер посвятил песню.

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