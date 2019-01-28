Где муж? : Кристина Асмус рассказала, почему отдыхала на курорте без супруга

Российская актриса Кристина Асмус, известная многим по сериалу «Интерны», раскрыла подписчикам тайну, которая волновала их долгое время. Девушка разместила в Instagram очередное видео, под которым объяснила, почему отдыхала на Мальдивах без мужа. Оказалось, звезда участвовала в съемках нового фильма «Текст». Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

— Вот теперь уже можно сказать, для чего я летала на Мальдивы. И почему без мужа. Стартовали съемки фильма «Текст» с прекраснейшей командой. В добрый путь! С Богом! — отметила под публикацией артистка.

Неожиданное известие обрадовало подписчиков Кристины. Фанаты стали наперебой поздравлять свою любимицу с новой ролью и делиться эмоциями от выхода на экраны новой кинокартины.

— Поздравляю с большим начинанием!

— А когда в кино появится?

— Ждем с нетерпением!

— Круто, отличных съемок! Конечно, как же без Александра Петрова? Это и хорошо! — отметили пользователи.

Поклонники Асмус наконец-то утолили свое любопытство и успокоились. А еще совсем недавно фанаты в комментариях буквально атаковали звезду вопросами. Фолловеры недоумевали, почему на «жарких» снимках с курорта актриса одна, без своего мужа Гарика Харламова.

Ранее Пятый канал рассказал, что Кристину Асмус упрекнули за копирование Ольги Бузовой после фотографии в купальнике в стенах гостиничного номера на Мальдивах.