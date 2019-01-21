Кристину Асмус упрекнули за копирование Ольги Бузовой после фотографии в купальнике в стенах гостиничного номера на Мальдивах. Супруга Гарика Харламова позирует в позе Будды на постели перед тарелкой с салатом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
—
Некоторые подписчики отметили «нездоровое» стремление актрисы к демонстрации своего обнаженного тела.
—
Впрочем, большинству фотография показалась милой:
Ранее Пятый канал рассказывал о российской супермодели Ирине Шейк, которая постриглась «под мальчика» и оголила пятую точку.