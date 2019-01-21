«Вы ведь не Бузова» — подписчики высмеяли Асмус за демонстрацию пятой точки

, 18:33 Фото 115

Российская актриса опубликовала фотографию из номера на Мальдивских островах.

Фото: globallookpress.com

Тема:
Ольга Бузова 358

Кристину Асмус упрекнули за копирование Ольги Бузовой после фотографии в купальнике в стенах гостиничного номера на Мальдивах. Супруга Гарика Харламова позирует в позе Будды на постели перед тарелкой с салатом.

 
 
 
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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

После новогодних праздников стараюсь не смотреть на еду, — подписала снимок Кристина.

Некоторые подписчики отметили «нездоровое» стремление актрисы к демонстрации своего обнаженного тела.

— Кристина, вы ведь не Бузова. Зад не нужно показывать, на вас и так приятно смотреть, — гласит один из комментариев.

Впрочем, большинству фотография показалась милой:

— Очаровашка, это прекрасно, вид сзади, просто слепит глаза…

— Какой прекрасный Асмусенок!

— Тут никто не смотрит на еду.

Ранее Пятый канал рассказывал о российской супермодели Ирине Шейк, которая постриглась «под мальчика» и оголила пятую точку.

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