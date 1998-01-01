Metro Exodus исчезла из онлайн-магазина Steam до 2020 года

Компания Epic Games Store временно «забрала» права у онлайн-магазина Steam на одну из самых ожидаемых среди российских геймеров игр 2019 года — Metro Exodus. Теперь заказать боевик можно только на площадке Epic Games Store, сообщает Игромания.

При этом отмечается, что для тех, кто успел оформить предзаказ на Steam, создатели игры сделают исключение. Остальным же придется приобрести Metro Exodus уже в другом месте. В 2020 году боевик снова вернется на «полки» Steam.

Официальный выход Metro Exodus состоится 15 февраля на PS4, Xbox One и РС. Действия игры будут происходить на якобы бывшей территории России. Геймеры столкнутся с мутантами и враждебно настроенными людьми.

Ранее Пятый канал сообщал, что разработчики игры выпустили постер с ошибкой в слове «Россия».