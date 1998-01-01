В Петербурге прошла презентация документального фильма «Песни Победы»

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Картина рассказывает о турне арт-группы Soprano и «Хора Турецкого», которое прошло в 2018 году.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Метцель Михаил

В Санкт-Петербурге состоялась презентация документального фильма «Песни Победы». Картину показали в кинотеатре «Аврора» во вторник, 29 ноября.

Сюжет киноленты основан на реальных событиях. Она повествует о турне арт-группы Soprano и «Хора Турецкого», которое прошло в 2018 году. Знаменитые исполнители спели песни на самые популярные темы: о мире, о любви, о настоящем подвиге. Они покорили главные площадки Европы, Америки, Израиля, Белоруссии, России и оставили за плечами десятки городов.

Особенно неожиданно было выступление в центре Берлина. Концерт с патриотическими песнями в столице Германии проходил и ранее, в 2017 году. Своими эмоциями от выступления поделился с Пятым каналом автор идеи фильма, продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий.

— Это была совершенно уникальная акция, в которую никто не верил. На центральной площади столицы Германии — Жандарменмаркт — это километр от Рейхстага, звучали русские патриотические песни победы о любви, мире, подвиге, войне. Это было совершенно неожиданно: «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь». Конечно, мы, понимаем, что сегодня новые времена, и за преступления своих предков немцы не отвечают, сегодня мы должны строить с ними новые отношения, мы должны объединяться с Германией, с Евросоюзом, с США, чтобы сохранить хрупкую планету. И это акция мира доброй воли. Но надо иметь в виду, что губернатор Берлина — прогрессивный человек — Михаэль Мюллер не побоялся открыть нам центральную площадь Германии для такой акции. Тот 2017 год, то 8 мая, тот Берлин, мы, конечно, навсегда запомним. 20 тысяч человек — 12 миллионов онлайн-просмотров. Весь мир наблюдал, как в центре Германии звучали песни победы.

Создатель группы рассказал, что в 2019 году планирует посетить еще больше стран и городов. Вместе со своей командой он отправится в те места, куда никак нельзя попасть «без боя и без драки». В Варшаве, Будапеште, Братиславе, Вене, Торонто, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже и даже в Риме зазвучат песни «Хора Турецкого» в следующем году.

В своем творчестве продюсер решил отдать дань памяти отцу, участнику прорыва блокады, который 900 дней провел в окопах.

— Он прожил очень долгую жизнь, и когда ему было 95 лет, это был 2008 год, я сказал: «Пап, у меня есть мечта — отметить твое 100-летие в Кремле на сцене и сделать концерт «Песни победы» в Берлине. Папа покрутил у виска. Он дожил до 97 лет. К сожалению, 100-летие не удалось отпраздновать, а вот сделать «Песни победы» в его честь точно получилось. И я очень горжусь этим, что я свое слово сдержал, — поделился Турецкий.

Во время презентации фильма зрители услышали фронтовые воспоминания из первых уст, насладились сценами концертных выступлений и прочувствовали эмоции, которыми поделились во время съемок ветераны со всей России. Как подчеркнул создатель кинокартины, в ней очень много души, любви и желания показать историю, которая никому не может быть безразлична.

— Это, как ток, пройдет через их сердца и души, — отметил продюсер.

Ранее Пятый канал сообщал, что в память о событиях блокадного Ленинграда ветеранам показали уникальную киноленту «Коридор бессмертия».

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