«Не приветствую»: Отец уволенного замглавы «Росгеологии» о поведении сына

Заместитель руководителя холдинга «Росгеология» Руслан Горринг, которого уволили после скандальной трансляции в интернете, был хорошим управленцем, однако материться в эфире действительно не стоило. Об этом в разговоре с Пятым каналом рассказал его отец Михаил Горин.

— Он находился у себя дома, но я не приветствую его лексикон, — заявил Горин.

По его словам, у Руслана Горринга очень хорошее образование, а, когда он занял пост одного из руководителей, то «поднимал» компанию буквально с нуля, поскольку предприятие находилось на грани банкротства.

Кроме этого, мужчина прокомментировал оскорбления, произнесенные Горрингом в отношении одной из сотрудниц.

— Эта женщина его гражданская жена, — уточнил Михаил Горин.

Говоря о задержании своего сына в 2011 году, он заверил, что бывший замглавы «Росгеологии» ни в чем не подозревался, и это была «обычная проверка». Также Горин пояснил, что их разные с сыном фамилии объясняются тем, что Руслан решил «подкорректировать» фамилию из-за обучения младших членов семьи в еврейской школе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Руслан Горринг был уволен с руководящей должности из-за интернет-трансляции на платформе Twitch. Во время нее Горринг в нецензурной форме оскорблял коллегу и рассказывал о своих интимных похождениях на работе. Хоть и в ходе специальной проверки ни один из озвученных им фактов не подтвердился, «Росгеология» все равно приняла решение расторгнуть контракт с Русланом Горрингом.

Детали этой нашумевшей истории и подробное расследование скандала с участием уже экс-замглавы «Росгеологии» смотрите в субботу в программе «Известия. Главное».