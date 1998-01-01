«Не приветствую»: Отец уволенного замглавы «Росгеологии» о поведении сына

, 22:48 Эксклюзивное интервью 124

Руслан Горринг поплатился руководящим постом за трансляцию в сети, во время которой он ругался матом и всячески оскорблял одну из сотрудниц.

Фото, видео: Пятый канал, instagram @chistovikinfo

Заместитель руководителя холдинга «Росгеология» Руслан Горринг, которого уволили после скандальной трансляции в интернете, был хорошим управленцем, однако материться в эфире действительно не стоило. Об этом в разговоре с Пятым каналом рассказал его отец Михаил Горин.

— Он находился у себя дома, но я не приветствую его лексикон, заявил Горин.

По его словам, у Руслана Горринга очень хорошее образование, а, когда он занял пост одного из руководителей, то «поднимал» компанию буквально с нуля, поскольку предприятие находилось на грани банкротства.

Кроме этого, мужчина прокомментировал оскорбления, произнесенные Горрингом в отношении одной из сотрудниц.

— Эта женщина его гражданская жена, — уточнил Михаил Горин.

Говоря о задержании своего сына в 2011 году, он заверил, что бывший замглавы «Росгеологии» ни в чем не подозревался, и это была «обычная проверка». Также Горин пояснил, что их разные с сыном фамилии объясняются тем, что Руслан решил «подкорректировать» фамилию из-за обучения младших членов семьи в еврейской школе.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Руслан Горринг был уволен с руководящей должности из-за интернет-трансляции на платформе Twitch. Во время нее Горринг в нецензурной форме оскорблял коллегу и рассказывал о своих интимных похождениях на работе. Хоть и в ходе специальной проверки ни один из озвученных им фактов не подтвердился, «Росгеология» все равно приняла решение расторгнуть контракт с Русланом Горрингом.

Детали этой нашумевшей истории и подробное расследование скандала с участием уже экс-замглавы «Росгеологии» смотрите в субботу в программе «Известия. Главное».

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

0:11
Изнасилованная в Уфе следователь увеличила сумму компенсации до 100 миллионов
23:54
Александр Головин забил свой первый гол в составе ФК «Монако»
23:38
Хватит! Журналисты просят перестать оскорблять Меган Маркл и Кейт Миддлтон
23:21
Пушков прокомментировал скандальное увольнение замглавы «Росгеологии»
23:07
Захарова высмеяла Порошенко за предвыборный плакат с Путиным
22:55
«Разбудите меня, когда все это закончится»: Хабиб Нурмагомедов о своей дисквалификации
22:48
«Не приветствую»: Отец уволенного замглавы «Росгеологии» о поведении сына
22:37
Компания Total нашла крупное месторождение газа у берегов Великобритании
22:16
Мать забрала забытого в петербургском автобусе ребенка
21:57
Наказан! Учителя бурятской школы отстранили от работы с классом
21:41
Эксперты недоумевают по поводу отмены наказания за «вынужденную» коррупцию
21:25
Опасные виражи: у экстремалов новая мода — покатушки на ватрушках
21:11
Нурмагомедов оштрафован на полмиллиона долларов за драку после боя с Макгрегором
20:59
«С такой рожей еду…» Грустный Семен Слепаков ввел поклонников в уныние
20:46
Полицейские ищут родителей девочки, «забытой» в автобусе в Петербурге — фото
20:45
Гуайдо уклонился от ответа на вопрос об угрозе военного вмешательства в Венесуэлу
20:31
«Шалишь, Наташка?» — Королева заинтриговала подписчиков новым фото
20:21
Переход Ракицкого в «Зенит» вызвал ярость украинских болельщиков
20:20
Девять горняков пропали в Польше после сильного подземного толчка
20:14
Metro Exodus исчезла из онлайн-магазина Steam до 2020 года

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

29 янв

Замглава «Росгеологии» уволен после скандального стрима с матами и угрозами

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Барс 1 сезон стартует в 2019 году на Пятом канале

Успешного детективного писателя, любимца женщин, Александра Барса приглашают консультантом в отдел полиции, когда в городе появляется убийца, повторяющий сюжеты из книг Барса. Преступника ловят, но писатель Барс решает остаться и еще поработать в отделе, тем более в напарниках у него — очаровательная майор Королева…

5-tv.ru

Реклама