Замглава «Росгеологии» уволен после скандального стрима с матами и угрозами

Руслан Горринг, заместитель главы холдинга «Росгеология» уволен со своего поста после скандальной трансляции на платформе Twitch, сообщает РИА Новости. Запись стрима попала в соцсети и вызвала скандал, за которым последовала проверка и увольнение Горринга. «Разбор полетов» скандального заместителя был инициирован министром природных ресурсов и экологии России, Дмитрием Кобылкиным, главе «Росгеологии» объявлен выговор.

В нашумевшем ролике со стримерской платформы Twitch Горринг играет в шутер, параллельно попивая чай и раскидываясь откровениями. Речь теперь уже экс-замглавы «Росгеологии» изобилует нецензурной бранью.

Так, Горринг на камеру разговаривает с одной из сотрудниц, вспоминая ее увольнение с последующим восстановлением.

— Мы не смогли вам заказать первый класс в самолете, заказали бизнес. Не предупредили должным образом.

— Я тебя уволил *****, выгнал из компании за два часа. Дальше что?

— Я собрала свои вещи и уехала. Через две недели вы меня помиловали. И отправили работать в филиал.

— Подняв ***** зарплату и поставив задачу.

— Поставили задачу контролировать и докладывать все, что происходит в филиале.

— А ты, получив ***** зарплату, забыла главную задачу – стучать мне. Ты че, *****? — такой диалог о необычных должностных обязанностях состоялся между Горрингом и его подчиненной.

Далее последовала еще более откровенная часть, посвященная сексуальным контактам Горринга с его сотрудницами.

Проверка, инициированная Минприроды после публикации видео в сети, не выявила нарушений трудовых отношений или разглашения коммерческой информации. В ходе проверки изучались озвученные Горрингом факты о домогательствах и превышении должностных полномочий. Хотя факты не подтвердились, «Росгеология» расторгла контракт с Горрингом, что предполагает его освобождение от всех должностей.

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