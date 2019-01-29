Компания Total нашла крупное месторождение газа у берегов Великобритании

Французская энергетическая компания Total нашла крупное месторождение природного газа недалеко от Великобритании. Залежи газа находятся в районе Гленгорм, рядом с городом Абердин, на побережье Северного моря. Их предположительный объем оценивается в 250 миллионов баррелей в нефтяном эквиваленте.

Специалисты высоко оценивают качество газоносного слоя. Глубина скважины составляет 5056 метров. Сейчас планируется продолжение бурения и испытание скважины, чтобы оценить ресурсы обнаруженного пласта.

— Наши прочные позиции в регионе позволят нам использовать существующую инфраструктуру и оптимизировать разработку этого месторождения, — передает слова официального представителя французской компании Кевина Маклахана Lenta.ru со ссылкой на сайт компании Total.

Энергетическая компания Total занимает четвертое место в мире по объему добычи. В сентябре 2018 года она обнаружила запасы газа в районе Глендронах, к западу от Шетландских островов.

Ранее Пятый канал рассказал о том, что Владимир Путин призвал министра энергетики Александра Новака активнее заниматься газификацией внутри страны.