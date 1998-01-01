Путин призвал активнее заниматься газификацией внутри страны

Президент сегодня призвал министра энергетики Александра Новака активнее заниматься газификацией внутри страны.

— Мы с «Газпромом» говорили уже много раз на этот счет — про газификацию внутри страны. Надо эти программы развивать вместе с регионами, с тем чтобы завершающие имели, что называется, доведение до конечного потребителя — для домохозяйств, для семей, чтобы это было обеспечено, — подчеркнул Владимир Путин.

— Конечно, эти темпы нужно наращивать с учетом развития магистральной инфраструктуры, и по Вашему поручению сейчас готовится такая программа, — согласился министр энергетики Александр Новак.

Новак отчитывался по итогам года. Доложил, что в газовой отрасли побит 18-летний рекорд. Добыто 725 миллиардов кубометров газа. Интенсивно строятся газопроводы «Сила Сибири» и «Турецкий поток». Приличные показатели и по добыче нефти. Открыто более полусотни месторождений. Россия вновь в числе лидеров по экспорту черного золота. Нефть на торгах, кстати, сегодня начала резко дешеветь. По мнению экспертов, это происходит из-за ее переизбытка на рынке. Производители ОПЕК в декабре договорились о сокращении добычи. Но страны, не входящие в организацию, такие как США, продолжают сохранять рекордно высокие темпы. Аналитики также указывают еще одну причину падения нефтяных цен — неопределенность в торговых отношениях Вашингтона и Пекина.

Ранее Пятый канал сообщал, что Калининград начал получать газ с помощью морского приемного терминала. Суточная производительность «газовой артерии» в самом западном городе России составляет 13,2 миллионов кубометров топлива.