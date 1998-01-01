Пушков прокомментировал скандальное увольнение замглавы «Росгеологии»

, 23:21 216

Сенатора озадачило, как Руслан Горринг смог занять руководящий пост.

Фото: Globallookpress.com

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандальное увольнение замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга из-за интернет-трансляции с нецензурной бранью и публичными оскорблениями одной из сотрудниц. По мнению Пушкова, такой человек изначально не должен был занимать руководящий пост.

— Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост? выразил удивление сенатор на странице в Twitter.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Росгеология» приняла решение расторгнуть контракт с Горрингом после того, как в сети появилась трансляция на платформе Twitch, где бывший замглавы матерится, оскорбляет одну из сотрудниц и делится интимными похождениями на работе.

Детали этой нашумевшей истории и подробное расследование скандала с участием уже экс-замглавы «Росгеологии» смотрите в субботу в программе «Известия. Главное».

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