Сенатор Алексей Пушков прокомментировал скандальное увольнение замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга из-за интернет-трансляции с нецензурной бранью и публичными оскорблениями одной из сотрудниц. По мнению Пушкова, такой человек изначально не должен был занимать руководящий пост.

— Как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост? — выразил удивление сенатор на странице в Twitter.

В Росгеологии — громкий скандал с увольнением первого замглавы ведомства. Вопрос: как сей персонаж стал первым замом и кто его назначил на этот высокий пост? И что вообще происходит в этом ОАО, если там такие заместители? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2019 г.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Росгеология» приняла решение расторгнуть контракт с Горрингом после того, как в сети появилась трансляция на платформе Twitch, где бывший замглавы матерится, оскорбляет одну из сотрудниц и делится интимными похождениями на работе.

Детали этой нашумевшей истории и подробное расследование скандала с участием уже экс-замглавы «Росгеологии» смотрите в субботу в программе «Известия. Главное».