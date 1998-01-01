Видео: Владимир Путин провел встречу с губернатором Тамбовской области

В экологическом рейтинге России шесть лет подряд лидирует Тамбовская область. 29 января губернатор Александр Никитин — с докладом у президента. Рассказал также о высоких темпах развития промышленности. Рост производства в прошлом году составил более 114%.

— У вас за прошлый год хорошие показатели развития. Чем конкретно порадуете? — спросил Владимир Путин.

— Мы загрузили предприятия оборонно-промышленного кластера, ростеховские предприятия получили новый заказ и обеспечили дополнительную занятость на производстве. И конечно, их вклад, как дополнение к таким стремительным темпам развития пищевой промышленности и переработки, тоже сыграли свою роль важную, — ответил губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

По словам Никитина, Тамбовская область активно работает с иностранными инвесторами. В регионе выросли зарплаты. Средняя составляет 26 тысяч 300 рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимиру Путину доложили об урожае озимых и электронной сертификации животных.