Владимиру Путину доложили об урожае озимых и электронной сертификации животных

Господдержка Агропромышленного комплекса России увеличена. В этом году на льготное кредитование и субсидии фермерам выделено более 300 миллиардов рублей. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 28 января докладывал президенту о ситуации в отрасли. По его словам, урожай зерна и в прошлом году собрали хороший, но в этом — объемы должны возрасти. Посевные площади увеличат почти на полтора миллиона гектаров.

— Какой у нас будет все-таки в этом году, как Вы думаете, экспортный потенциал зерна? — спросил Владимир Путин.

— С учетом переходящих запасов, думаю, что сможем вывезти порядка 42 миллионов тонн зерна, 36 миллионов тонн пшеницы. И это цифры серьезные, которые формируют экспортную выручку, — ответил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

На встрече присутствовал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он сообщил, что в России с июля введена система электронной ветеринарной сертификации. Она позволяет следить за качеством и безопасностью продуктов, попадающих на прилавки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как Путин отодвинул охранника, чтобы пообщаться с петербуржцами.