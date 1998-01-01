Шея-базука: Рэпер Баста озадачил фанатов странным портретом

Известный российский музыкант, продюсер и рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, опубликовал на своей страничке в Instagram забавную фотографию. На суд фанатов он выставил портрет, на котором он запечатлен в прямом смысле без шеи.

Рэпер Баста. instagram.com @bastaakanoggano

Фанаты пришли в восторг от фотографии, оценив юмор музыканта и умение посмеяться над собой. Меньше, чем за три часа они оставили более 600 комментариев и 25 тысяч лайков.

— Че с шеей?!.. С шеей чооо?!)

— МС Хомяк)

— Кость широкая просто

— Пусть тебя называют шеябастым, Мистер Вася Баста… Так Вам всем…))

— Шея-базука

— Какое-то странное фото… Кажется с тобой что-то не так… Или нет?

— Это когда лежишь и случайно включилась фронталка, — написали поклонники.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Баста исполнил новогоднее желание поклонницы из Костромы