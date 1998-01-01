В разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру обнаружена трещина

В разгонном блоке «Фрегат», с помощью которого 19 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане планировалось вывести на орбиту первые тестовые спутники OneWeb, обнаружили разрыв шва трубопровода подачи гелия в топливные баки, сообщает RT.

Неполадку выявили в ходе предстартовой подготовки. Не исключено, что разгонный блок отправят обратно в Россию, что может привести к перенесению сроков запуска. В первом квартале 2019 года с космодрома Куру было запланировано два старта российских ракет-носителей «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» — 19 февраля и 26 марта.

Как ранее сообщал Пятый канал, в конце декабря с космодрома «Восточный» ракета «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» благополучно вывела на орбиту два спутника.