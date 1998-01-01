Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту два спутника «Канопус-В»

Событие, которое войдет в историю нового российского космодрома «Восточный». Сегодня, 27 декабря, там состоялся четвертый запуск ракеты-носителя.

«Союз» стартовал в 5:07 по московскому времени. На орбиту он доставил 28 российских и иностранных космических аппаратов. Они предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Новейшие технологии позволят сделать обзор земной поверхности более информативным. А передачу данных намного оперативнее.

Спутники уже достигли цели и отделились от разгонного аппарата «Фрегат». Того самого, из-за которого, в ноябре прошлого года запуск ракеты закончился аварией. Тогда после расследования эксперты выяснили — причина неудачи в системной ошибке. Спустя несколько месяцев ее устранили. И уже следующий запуск «Союза» со спутниками прошел в штатном режиме.

Ранее Пятый канал со ссылкой на главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина сообщал, что в 2023 году с космодрома Восточный будет осуществлен запуск ракеты «Ангара-А5».