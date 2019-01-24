Ольга Бузова позвала Дану Борисову сыграть наркоманку в новом клипе

, 15:48 Фото 40

Ведущая уже выбирает платье для съемок и готова использовать свой негативный жизненный опыт для роли.

Фото: instagram @danaborisova_official

Тема:
Ольга Бузова 360

Дана Борисова выложила в Instagram фото, на котором она выбирает платье для съемок в клипе Ольги Бузовой. По ее словам, ведущая «Дома-2» позвала ее в новое музыкальное видео в необычной роли — тусовщицы и наркозависимой. О необычной коллаборации сообщает Утро.ру.

В подписи к своему фото Борисова подчеркнула, что в реальной жизни она имела негативный опыт, схожий с тем, что есть у ее персонажа в клипе Бузовой.

— Да, в новом клипе Ольги я буду сниматься в роли приглашенной звезды, и буду играть свою самую любимую роль, отрицательного персонажа, тусовщицы и зависимой нарк…ки, какой я была до реабилитации. Клип обречен на успех, по-моему. А что, я за правду, — пишет Дана.

instagram @danaborisova_official

Подписчики отнеслись к роли Даны с энтузиазмом.

— Лучше Бузова, чем наркотики.

— Вы большая молодчина! Все у вас будет отлично!

— Даночка, у Вас все получится!

Ранее Пятый канал рассказывал, что несколько лет назад Дана Борисова проходила лечение в таиландской реабилитационной клинике.

Тема:
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