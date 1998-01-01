Видео: «Мосфильм» празднует 95-й день рождения

Киностудия, известная далеко за пределами России, заметно прибавила в размерах. В конце прошлого, 2018, года был открыт Дом костюма и реквизита площадью 15,5 тысяч квадратных метров. Там же хранится и ретротранспорт, использованный в фильмах, — кстати, многие машины автопарка в рабочем состоянии.

В скором времени для «Мосфильма» планируется построить два больших киносъемочных павильона, один из которых размером две с половиной тысячи квадратных метров, другой — три тысячи.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Владимир Путин в преддверии Нового года осуществил давнюю мечту девочки Вероники и помог ей побывать на легендарной кинофабрике.