«В строгом соответствии с законом»: Путин рассказал о предстоящих выборах

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 38 0

Глава государства отметил участие разных уровней власти в избирательном процессе.

Фото, видео: © РИА Новости/Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Путин заявил о проведении выборов в установленные законом сроки

Выборы депутатов Государственной Думы, законодательных собраний, руководителей ряда регионов и представителей муниципальной власти состоятся в предусмотренные законом сроки. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам в преддверии парламентской кампании.

Глава государства подчеркнул, что избирательная кампания проходит в условиях специальной военной операции. Впервые после воссоединения с Россией в выборах депутатов Госдумы примут участие жители Донбасса и Новороссии.

Путин выразил уверенность, что активно голосовать будут также российские солдаты и офицеры, выполняющие боевые задачи. Их мужество и верность Отечеству президент назвал примером для всей страны.

Глава государства также связал участие в выборах с ответственностью граждан за будущее России и вкладом в ее укрепление. По его словам, победу приближают как военнослужащие на поле боя, так и люди, которые честно трудятся на благо Родины. Президент напомнил, что предстоящее голосование пройдет в год Единства народов России.

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