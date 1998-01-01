«Непростое решение» привело мэра Белгорода к оскорблению пенсионера

Нетактичным поведением отличился глава Белгорода. Временно исполняющий обязанности мэра Юрий Галдун, на этом посту он только десятый день, накануне очень невежливо ответил на реплику из зала во время сессии городского совета, в которой участвовали местные жители.

— Не слышно вас!

— Я не виноват, что не слышно. Слуховой аппарат надо брать тогда.

— Не стыдно вам так говорить?!

— Есть предложение перейти к голосованию.

Утром чиновник поспешил извиниться. Выложил ролик на своей странице в соцсети. Объяснил, что не сдержал эмоций, потому что был трудный день, пришлось принимать непростое решение.

Ранее Пятый канал сообщал, что уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг «намылился» в Африку.