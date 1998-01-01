Уволенный замглавы «Росгеологии» Горринг «намылился» в Африку

Первый заместитель главы госкомпании «Росгеология» Руслан Горринг, уволенный за скандальный видеоролик, уверен в своем скором трудоустройстве в одном из иностранных государств.

— За рубеж уже пригласили сразу. Мой уровень мне позволяет не переживать за работу. Мне жаль ребят, которых я годами собирал, — рассказал он.

Бывший чиновник не уточнил, о каком зарубежном государстве идет речь, однако отметил, что «полетит в Африку».

Рабочие будни замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга: удобное кресло, горячий чай и компьютерные игры. Топ-менеджер проявляет лидерские качества. После жаркой игры у себя дома он принимает сотрудницу холдинга.

Хвастается любовными победами — смакуя каждую деталь. Заместитель «Росгеологии» не стесняется ни своей подчиненной, ни интернет-аудитории.

Чем же он занимался раньше? Узнать подробности его послужного списка оказалось не просто.

Заместитель директора «Росгеологии», по данным базы «Спарк» — его фамилия есть только в документах фирм, которые так или иначе связаны с холдингом. Но оказалось, Горринг раньше был Ганижевым. Работал помощником подмосковного депутата-взяточника. Руслан по этому делу проходил курьером.

Видимо для того, чтобы скрыть темные пятна своей биографии Руслан Ганижев поменял фамилию на Горринг, а потом занял высокую должность в «Росгеологии».

Только после того, как вокруг видео разгорелся скандал, интернет-исповедью Руслана Горринга заинтересовалось руководство «Росгеологии». Ролик внимательно посмотрели, провели служебное расследование и, внимание, никаких нарушений не нашли. Но на всякий решили уволить.

В Минприроды посчитали иначе. Глава ведомства решил: Горринга нужно уволить, а в «Росгеологии» — провести проверку.

— Гендиректору «Росгеологии» Роману Панову объявлен выговор. Говорить сейчас, кто попадет в круг опрашиваемых проверяющими службами мы, наверное, не можем. Это решат специальные службы, которые выйдут на проверки. Но то, что проверки начнутся, это факт, — рассказала пресс-секретарь Министерства природных ресурсов и экологии Наталья Хлопунова.

В холдинге у Руслана дела шли не плохо. «Бубна» (это ник Горринга в интернете) не раз очаровал широкими жестами девушек- блогеров.

Кстати о девушках. Возможно после увольнения Руслана Горинга могут ждать судебные иски от тех, кого он лишал работы за невыполнение своих прихотей. Тем более долго искать доказательства не придется, прежде чем Руслана уволили, он очень часто любил устраивать стримы.

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