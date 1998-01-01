Здание школы горит в поселке Красное Пламя Владимирской области

Сигнал о пожаре в школе поселка Красное Пламя в Александровском районе Владимирской области поступил сегодня 30 января в 13.30.

Прибывшие на место пожарные установили, что площадь горения составляет 700 квадратных метров.

Единственная в населенном пункте школа расположена в трехэтажном кирпичном здании 1977 года постройки по адресу ул. Центральная д.70.

В настоящее время причины пожара выясняются, сообщений о пострадавших пока не поступало.

Ранее Пятый канал публиковал эксклюзивные кадры пожара в одной из школ во Владивостоке, которое сняли школьники.