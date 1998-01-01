Уникальные кадры: Дети сняли пожар изнутри школы во Владивостоке

В школе № 33 во Владивостоке произошел пожар — в распоряжении Пятого канала оказалось видео, которое ученики сняли, находясь внутри здания в непосредственной близости от горящего помещения.

На ролике видно, как полыхает одно из школьных помещений, предположительно — столовая. Снят ролик, вероятно, кем-то из учеников — за кадром слышен детский голос, также в объектив попало несколько учащихся. Сколько учеников оставалось в здании на момент пожара и почему автор видео не был эвакуирован ранее — неизвестно. В конце ролика дети покидают школу и выбегают на улицу.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места пожара в школе № 33 города Владивостока, которая располагается на улице Сахалинской. По предварительным данным, в учебном заведении загорелся пищеблок. Ученики и персонал эвакуированы, на месте работают пожарные.