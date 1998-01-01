Сергею Боярскому пришлось толкать завязший в петербургском сугробе автомобиль

Депутату Госдумы Сергею Боярскому пришлось толкать служебный автомобиль с водителем, чтобы выехать из сугробов в Санкт-Петербурге. Видео этой «спецоперации» он опубликовал в своем Instagram. За кадром помощница депутата рассказывает, что Сергей Михайлович приезжал в благотворительный фонд «Добродомик», где пенсионеры получают бесплатные обеды, а уехать с парковки не смог — машина завязла в снегу на парковке.

— Снега в Петербурге действительно море. Коммунальным службам приходится не просто, водителям и пешеходам тоже. Наберемся терпения, — призвал горожан депутат.

Instagram @sergeyboyarskiy

Ранее Пятый канал рассказывал, что петербургские журналисты придумали измерять высоту сугробов в городе в Филиппах Киркоровых.