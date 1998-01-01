Киркоров оценил идею измерять его ростом сугробы в Петербурге

, 16:27 Фото 46

Поклонники в свою очередь предположили, что это может стать новым решением на телевидении в рубрике «Прогноз погоды».

Фото: Егор Цветков / «Бумага»

Король российской поп-эстрады оценил идею петербургских журналистов измерять сугробы в Филиппах Киркоровых. Интернет-портал «Бумага» решил проверить, насколько высоки снежные горы в Санкт-Петербурге в качестве единицы измерения взяли картонную фигуру Киркорова в натуральную величину. Известно, что рост певца составляет 190 сантиметров. Звезда необычное использование своего образа без внимания не оставила.

— Неожиданная мера исчисления. Спасибо, любимый город! — написал Киркоров в своем Instagram, опубликовав снимки.

instagram @ fkirkorov

Поклонников вся эта история привела в полный восторг.

— Такие как Филипп рождаются в раз 10000 лет. Он единственный.

— Ахаха… Новая единица ФК.

— Это лучшее, что я видела…

— В Москве выпал снег в полтора Филиппа Киркорова, такого не было уже давно. В северной части России снега больше в два Филиппа Киркорова. А в более южных частях нет и половины Филипа Киркорова. Это были последние новости этого дня, спасибо! P. S. Скоро по всем каналам России.

Ранее Пятый канал сообщал, что январские снегопады в Санкт-Петербурге побили рекорды предыдущих лет, и коммунальным службам приходится бороться с сугробами в круглосуточном режиме.

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