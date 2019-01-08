Отпуск на больничной койке: Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае

Солистка группы «Время и стекло», Youtube-блогер Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае. Певица долго ждала наступления заслуженных выходных и надеялась, что наконец-то скроется от постоянных встреч и гастролей на побережье Персидского залива.

Однако начало отпуска для звезды обернулось кошмаром. В первый же день своего путешествия звезда проснулась с высокой температурой. Вместо того, чтобы отправиться на пляж и нежиться в райском уголке под лучами палящего солнца, солистке пришлось поехать в больницу и провести там немало времени. Специалисты должны были полностью осмотреть российскую звезду, но, к счастью, в ходе осмотра ничего опасного не обнаружили.

Сама Дорофеева на своей странице в Instagram пожаловалась на «прекрасное» начало отдыха.

— Во время работы у меня нет такого преимущества, а тут как раз — на тебе две недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу! Мои новые друзья — температура и кашель — всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут так красиво и столько всего запланировано…

Спустя несколько дней после начала поездки украинская поп-дива все-таки смогла почувствовать себя настоящим путешественником. Она гуляла по пляжам, плавала в море, летала на вертолете и делилась впечатлениями с подписчиками в Instagram.

Ранее Пятый канал сообщал, что солистка группы «Время и Стекло» поразила фанатов неожиданной сменой образа.