Отпуск на больничной койке: Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае

, 19:34 103

Солистка группы «Время и стекло» заболела в первый день своего долгожданного отдыха.

Фото: Instagram @nadyadorofeeva

Солистка группы «Время и стекло», Youtube-блогер Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае. Певица долго ждала наступления заслуженных выходных и надеялась, что наконец-то скроется от постоянных встреч и гастролей на побережье Персидского залива.

Однако начало отпуска для звезды обернулось кошмаром. В первый же день своего путешествия звезда проснулась с высокой температурой. Вместо того, чтобы отправиться на пляж и нежиться в райском уголке под лучами палящего солнца, солистке пришлось поехать в больницу и провести там немало времени. Специалисты должны были полностью осмотреть российскую звезду, но, к счастью, в ходе осмотра ничего опасного не обнаружили.

Сама Дорофеева на своей странице в Instagram пожаловалась на «прекрасное» начало отдыха.

Во время работы у меня нет такого преимущества, а тут как раз — на тебе две недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу! Мои новые друзья — температура и кашель — всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут так красиво и столько всего запланировано…

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Не знаю как у вас, но по-моему у меня появляется традиция — болеть в отпуске))) Во время работы у меня нет такого преимущества. а тут как раз — на тебе 2 недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу))) Заболеть в первый день своего первого путешествия в Дубай — done✔️. Мои новые друзья — температура и кашель — всячески пытаются помешать наслаждаться долгожданным отдыхом, а тут тааааак красиво и столько всего запланировано… Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться 🙏 Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере, в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco) Видимо думают, что мы молодожёны 😇 😂 Ну а вы как развлекаетесь в свободное от работы время? @fivepalmjumeirah #fivepalmjumeirah

Публикация от  nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Спустя несколько дней после начала поездки украинская поп-дива все-таки смогла почувствовать себя настоящим путешественником. Она гуляла по пляжам, плавала в море, летала на вертолете и делилась впечатлениями с подписчиками в Instagram.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сняли с @vladimirdantes — #adelechallenge, наржались) лебеди довольны, я тоже) Видео у @vladimirdantes 🙌🏻

Публикация от  nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Ранее Пятый канал сообщал, что солистка группы «Время и Стекло» поразила фанатов неожиданной сменой образа.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

20:34
Сергею Боярскому пришлось толкать завязший в петербургском сугробе автомобиль
20:18
Расстрел супругов в украинском Николаеве попал на видео
20:09
Стала известна стартовая цена Lada Vesta Sport
19:54
Семья Башаровых впервые появилась вместе на публике после грандиозного скандала
19:40
Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в «грязных домогательствах»
19:34
Отпуск на больничной койке: Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае
19:19
Задержан мэр города Камызяк — над похожим персонажем смеялись в КВН
18:53
Путин: От состава нового парламента Молдавии будут зависеть отношения двух стран
18:44
Видео: Алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу
18:35
Шарапова завершила участие в St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы
18:33
«Непростое решение» привело мэра Белгорода к оскорблению пенсионера
18:24
Житель Ленобласти случайно застрелил друга на охоте
18:16
Юлия Шойгу призналась, что в кризисной ситуации она может позвонить отцу
18:10
Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, якобы организованном сенатором Арашуковым
18:09
Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией
18:06
Когда можно заменить дорогие лекарства на дешевые российские аналоги?
17:58
Американские самолеты-разведчики заметили у берегов Крыма
17:55
Вместо Кокорина? «Зенит» сделал предложение Сердару Азмуну
17:41
Скандал разрастается: Экс-возлюбленная Головина подала на Самбурскую в суд
17:37
«Чья-то звезда закатилась»: На небе в Мурманской области заметили метеорит

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама