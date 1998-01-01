Видео: Шотландская девочка очаровала Миддлтон своей непосредственностью

Британцев очаровала трогательная встреча маленькой девочки и герцогини Кейт Миддлтон во время визита королевской пары в шотландский город Данди.

Прибывших принца Уильяма и его супругу очень тепло встретили в промозглую погоду. Среди людей, пришедших на встречу с королевскими особами были и школьники. Одной из них была рыжеволосая девочка, которая потянулась к волосам Миддлтон.

Герцогиню настолько очаровала непосредственность ребенка, что она поддалась и дала погладить свои локоны. Этот милый момент попал в объектив телетрансляции.

Ранее Пятый канал рассказывал о принце Уильяме, который прибыл на форум в Давосе в дырявом башмаке.