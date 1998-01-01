Видео: Шотландская девочка очаровала Миддлтон своей непосредственностью

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Школьница была так рада визиту герцога и герцогини Кембриджских, что погладила королевскую особу за волосы.

Фото, видео: YouTube / NEWS TODAY, instagram @royal.standard

Британцев очаровала трогательная встреча маленькой девочки и герцогини Кейт Миддлтон во время визита королевской пары в шотландский город Данди.

Прибывших принца Уильяма и его супругу очень тепло встретили в промозглую погоду. Среди людей, пришедших на встречу с королевскими особами были и школьники. Одной из них была рыжеволосая девочка, которая потянулась к волосам Миддлтон.

Герцогиню настолько очаровала непосредственность ребенка, что она поддалась и дала погладить свои локоны. Этот милый момент попал в объектив телетрансляции.

Ранее Пятый канал рассказывал о принце Уильяме, который прибыл на форум в Давосе в дырявом башмаке.

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