Герцог Кембриджский принц Уильям прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Согласно программе мероприятия, мужчина должен был взять интервью у известного натуралиста, телеведущего Дэвида Аттенборо об экологической ситуации на планете.

Но вышел курьез: принц и ученый сидели на сцене перед залом, наполненным другими участниками форума, и спокойно рассуждали о судьбах человечества. Однако в какой-то момент представитель британской Королевской семьи положил ногу на ногу, и на его левом ботинке стала отчетливо заметна дыра.

OMG Prince William in Davos channeling today shoe with a hole



Pic by @TimesPictures pic.twitter.com/x2Rb3v0x0u