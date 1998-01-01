Герцог Кембриджский принц Уильям прибыл в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Согласно программе мероприятия, мужчина должен был взять интервью у известного натуралиста, телеведущего Дэвида Аттенборо об экологической ситуации на планете.

Но вышел курьез: принц и ученый сидели на сцене перед залом, наполненным другими участниками форума, и спокойно рассуждали о судьбах человечества. Однако в какой-то момент представитель британской Королевской семьи положил ногу на ногу, и на его левом ботинке стала отчетливо заметна дыра.

OMG Prince William in Davos channeling today shoe with a hole



Pic by @TimesPictures pic.twitter.com/x2Rb3v0x0u — Kate Effect Affected (@KateMCambridge) 22 января 2019 г.

Пользователи интернета не смогли остаться равнодушными к увиденному. Некоторые предположили, что его супруга Кейт Миддлтон так много тратит на свои наряды, что он не может купить себе новую пару туфель.

Другие посчитали, что принц так любит именно эту обувь, что будет видимо носить ее до конца своих дней.

Впрочем, нашлись и те, кто посчитал, что это всего-навсего прилипшая жвачка.

Ранее Пятый канал сообщал, что супруга Уильяма Кейт Миддлтон, вероятно, в ожидании четвертого ребенка.