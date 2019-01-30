«И вы, и президент достойны пародии»: Галкин ответил на обвинения Лии Ахеджаковой

, 23:52 Фото 663

Российский пародист разместил в Instagram пост, в котором ответил на претензии актрисы.

Фото: Instagram @maxgalkinru

Российская актриса Лия Ахеджакова негативно высказалась в сторону шуток Максима Галкина. Артистка обвинила его в оскорбительных пародиях и необоснованной критике. Любимица миллионов сочла, что российский пародист хочет прославиться за ее счет.

— Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: «ой, я про Россию хочу поговорить». Это не по возрасту, когда я включаю Первый канал, вижу огромный праздник в «Современнике», на нем талантливый человек Галкин использует мое имя, чтобы посмеяться надо мной, над моей судьбой, — передает слова актрисы Starhit.

Лия Ахеджакова отметила, что звездам эстрады стоит осторожнее подбирать слова, иначе они рискуют задеть чувства других знаменитостей.

Величайший шоумен Максим Галкин, в свою очередь, ответил на заявление артистки. В своем Instagram он опубликовал обращение к Ахеджаковой, где рассказал, почему так остро шутит.

— Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а, соответственно, Вы, как давний непримиримый борец с режимом — желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо, — написал артист.

Ведущий отметил, что для него нет разницы, кто становится предметом пародии: знаменитый актер, политический деятель или российский президент. Пародия — это особый жанр, а, следовательно, она диктует свои законы.

— Конечно, пародии присущ гротеск, и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьезнее, но и Путин в моем изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы ее достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира — это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете, — поделился комик.

В своем послании Галкин подчеркнул, что никогда не имел намерения обидеть кого-то. Он не хотел прославить за счет чужого имени. Напротив, главная цель его шоу — рассмешить и порадовать публику.

— Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег, — заключил шоумен.

 
 
 
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Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё. Вы можете полистать видео, я разместил фрагмент интервью Лии Меджидовны, а также отрывки из номера, о котором идёт речь. Ниже моё обращение к прославленной актрисе. Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом — желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира — это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет — решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег.

Публикация от  Максим Галкин (@maxgalkinru)

Ранее Пятый канал сообщал, что Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину.

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