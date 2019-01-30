«И вы, и президент достойны пародии»: Галкин ответил на обвинения Лии Ахеджаковой

Российская актриса Лия Ахеджакова негативно высказалась в сторону шуток Максима Галкина. Артистка обвинила его в оскорбительных пародиях и необоснованной критике. Любимица миллионов сочла, что российский пародист хочет прославиться за ее счет.
Лия Ахеджакова отметила, что звездам эстрады стоит осторожнее подбирать слова, иначе они рискуют задеть чувства других знаменитостей.
Величайший шоумен Максим Галкин, в свою очередь, ответил на заявление артистки. В своем Instagram он опубликовал обращение к Ахеджаковой, где рассказал, почему так остро шутит.
Ведущий отметил, что для него нет разницы, кто становится предметом пародии: знаменитый актер, политический деятель или российский президент. Пародия — это особый жанр, а, следовательно, она диктует свои законы.
В своем послании Галкин подчеркнул, что никогда не имел намерения обидеть кого-то. Он не хотел прославить за счет чужого имени. Напротив, главная цель его шоу — рассмешить и порадовать публику.
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Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё. Вы можете полистать видео, я разместил фрагмент интервью Лии Меджидовны, а также отрывки из номера, о котором идёт речь. Ниже моё обращение к прославленной актрисе. Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом — желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира — это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет — решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег.
Ранее Пятый канал сообщал, что Максим Галкин шокировал поклонников, показав татуировку во всю спину.