Начальник регионального штаба МВД задержан в Ингушетии

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Полковник Савербег Шадиев подозревается в мошенничестве.

Фото: 360tv.ru

 

В Республике Ингушетия произошло задержание начальника регионального штаба МВД Савербега Шадиева. Задержание было произведено сотрудниками подразделений собственной безопасности регионального МВД совместно с представителями УФСБ. Полковника задержали из-за подозрения в мошенничестве. Сейчас следователи проводят оперативные действия.

Сообщается, что по факту произошедшего руководители МВД по Республике Ингушетия назначили служебную проверку. Если вина работника ведомства будет установлена, то представитель правоохранительных органов потеряет работу и будет привлечен к уголовной ответственности, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что обвиняемый в убийстве сенатор Рауф Арашуков арестован на два месяца.

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