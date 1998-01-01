Обвиняемый в убийстве сенатор Рауф Арашуков арестован на два месяца

, 21:49 Видео 80

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения представителю Карачаево-Черкесии в Совете Федерации.

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Арест Арашукова 17

Басманный суд Москвы в среду, 30 января, взял под арест сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сроком на два месяца до 30 марта. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о преступном сообществе и убийствах.

— Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Арашукова меру пресечения в виде заключенных под стражу, — сказала судья Наталия Дударь.

Отмечается, что решение взять сенатора под стражу основано на том, что по словам следователя, Рауф Арашуков может скрыться от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), так как в этой стране у него имеется вид на жительство.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда. Они заявляют, что будет достаточно домашнего ареста, так как Следственный комитет не представил достаточных доказательств для заключения под стражу, более того, происходящее — не что иное, как политический заказ.

— Мы обжалуем это решение, изложим в жалобе все доводы, — сказал адвокат Сергей Шишов.

Сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 3 статья 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ), а также давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). К слову, во время допроса сенатор заявил, что не говорит по-русски должным образом и потребовал пригласить переводчика, которого ему привели.

Отец сенатора Рауль Арашуков также подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие показало, что он причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей, которые продолжались в течение нескольких лет. Во время обысков у сенатора и его отца были обнаружены крупная сумма денег и оружие.

Ранее Пятый канал сообщал о том, кто такой самый молодой сенатор: история стремительного карьерного роста и родственные связи Рауфа Арашукова.

Тема:
Арест Арашукова 17
30 янв
Волочкова прокомментировала заявление Арашукова о плохом знании русского языка
30 янв
Самый молодой сенатор: стремительная карьера и родственные связи Рауфа Арашукова
30 янв
Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в «грязных домогательствах»
30 янв
Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, якобы организованном сенатором Арашуковым
30 янв
Сенатору Арашукову и его отцу Раулю предъявлены официальные обвинения
30 янв
Совфед дал официальный комментарий о задержании Арашукова
30 янв
Сенатор Арашуков пытался покинуть здание Совфеда, но был задержан в коридоре
30 янв
Дмитрий Песков прокомментировал задержание сенатора Арашукова
30 янв
Видео: Рауф Арашуков доставлен на допрос в СК РФ
30 янв
Все в соответствии с законом — Валентина Матвиенко о задержании Арашукова

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

21:49
Обвиняемый в убийстве сенатор Рауф Арашуков арестован на два месяца
21:38
Трамп поздравил Гуайдо с «историческим вступлением в должность»
21:20
Волочкова прокомментировала заявление Арашукова о плохом знании русского языка
21:04
Самый молодой сенатор: стремительная карьера и родственные связи Рауфа Арашукова
20:59
Президентский лимузин проходит испытания морозами на Ямале
20:34
Сергею Боярскому пришлось толкать завязший в петербургском сугробе автомобиль
20:18
Расстрел супругов в украинском Николаеве попал на видео
20:09
Стала известна стартовая цена Lada Vesta Sport
19:54
Семья Башаровых впервые появилась вместе на публике после грандиозного скандала
19:40
Волочкова обвинила задержанного сенатора Арашукова в «грязных домогательствах»
19:34
Отпуск на больничной койке: Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае
19:19
Задержан мэр города Камызяк — над похожим персонажем смеялись в КВН
18:53
Путин: От состава нового парламента Молдавии будут зависеть отношения двух стран
18:44
Видео: Алтайские школьники проходят «квест на выживание» на пути в школу
18:35
Шарапова завершила участие в St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы
18:33
«Непростое решение» привело мэра Белгорода к оскорблению пенсионера
18:24
Житель Ленобласти случайно застрелил друга на охоте
18:16
Юлия Шойгу призналась, что в кризисной ситуации она может позвонить отцу
18:10
Брат Фраиля Шебзухова рассказал об убийстве, якобы организованном сенатором Арашуковым
18:09
Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Волочкова прокомментировала заявление Арашукова о плохом знании русского языка

14 февраля — День святого Валентина
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Петербург отметил 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

26 и 27 декабря в память о 75-летии Ленинградского Дня Победы в городе прошло множество мероприятий. Пятый канал освещал основные из них, изменил сетку вещания и провел прямые трансляции.

5-tv.ru

Цифры дня

Московские телезрительницы верны Своим!

Детектив «Свои» уверенно лидирует в столичном телеэфире. 28 января, в понедельник, Пятый традиционно занял первое место с долей 11,7% в аудитории «Женщины 25-59» среди всех федеральных каналов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

«Стражи Отчизны»: «спящие агенты» проснулись на Пятом канале

В этом году Пятый канал покажет новый боевик — многосерийный фильм «Стражи Отчизны». За несколько пафосным названием скрывается острый и закрученный сюжет.

5-tv.ru

Реклама