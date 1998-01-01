Обвиняемый в убийстве сенатор Рауф Арашуков арестован на два месяца

Басманный суд Москвы в среду, 30 января, взял под арест сенатора Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова сроком на два месяца до 30 марта. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о преступном сообществе и убийствах.

— Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Арашукова меру пресечения в виде заключенных под стражу, — сказала судья Наталия Дударь.

Отмечается, что решение взять сенатора под стражу основано на том, что по словам следователя, Рауф Арашуков может скрыться от следствия в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), так как в этой стране у него имеется вид на жительство.

Адвокаты намерены обжаловать решение суда. Они заявляют, что будет достаточно домашнего ареста, так как Следственный комитет не представил достаточных доказательств для заключения под стражу, более того, происходящее — не что иное, как политический заказ.

— Мы обжалуем это решение, изложим в жалобе все доводы, — сказал адвокат Сергей Шишов.

Сенатора Рауфа Арашукова обвиняют в участии в преступном сообществе (часть 3 статья 210 УК РФ), убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ), а также давлении на свидетеля (часть 4 статьи 309 УК РФ). К слову, во время допроса сенатор заявил, что не говорит по-русски должным образом и потребовал пригласить переводчика, которого ему привели.

Отец сенатора Рауль Арашуков также подозревается в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статьи 210 УК РФ) и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие показало, что он причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей, которые продолжались в течение нескольких лет. Во время обысков у сенатора и его отца были обнаружены крупная сумма денег и оружие.

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