В России стартовала продажа «единых билетов» в Крым

, 3:25 Эфирная новость 68

«Единый» билет с железнодорожной составляющей можно приобрести за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе и на сайте РЖД.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com © Serguei Fomine

30 января в России стартовала продажа «единых билетов» в Крым. Это когда добираешься до определенного курорта несколькими видами транспорта: самолетом, автобусом, поездом, но платишь за переезды один раз — заранее и по фиксированным ценам. Что важно, по «единому билету» можно отправиться в семь городов полуострова.

Стоимость автобусной части маршрута — осталась прежней с 2015 года. И еще нужно учесть, что с 20 апреля начнутся перевозки через новый аэропорт Симферополя, через десять дней, с 30 апреля, через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив.

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