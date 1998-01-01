30 января в России стартовала продажа «единых билетов» в Крым. Это когда добираешься до определенного курорта несколькими видами транспорта: самолетом, автобусом, поездом, но платишь за переезды один раз — заранее и по фиксированным ценам. Что важно, по «единому билету» можно отправиться в семь городов полуострова.

Стоимость автобусной части маршрута — осталась прежней с 2015 года. И еще нужно учесть, что с 20 апреля начнутся перевозки через новый аэропорт Симферополя, через десять дней, с 30 апреля, через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив.