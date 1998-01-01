Морской патруль: Как проверяют корабли, проходящие через Керченский пролив

Украина готовит новую провокацию в Керченском проливе. Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Точной даты при этом не назвал, но выразил уверенность, что на этот раз кораблям Незалежной никто не помешает.

Российские пограничники в ответ говорят: свободно Керченский пролив могут пересекать только те, кто соблюдает международные правила.

На ежедневную проверку морской патруль отправляется на современном катере «Мангуст». На борту системы навигации последнего поколения, а в случае погони он способен развивать скорость до 100 километров в час. Но сегодня в проливе все спокойно.

Первый на очереди танкер под флагом Мальты. Судно перевозит подсолнечное масло из Мариуполя в Италию. На борту 12 человек экипажа. Все иностранцы.

— Мы сейчас находимся на корабле Бахтияр Вахабзаде. Судно проходит под флагом Мальты. В данный момент осмотровая группа проверяет помещения корабля, от машинного отделения до огромных трюмов. Последняя точка осмотра — капитанский мостик. Таким пристальным вниманием здесь, в проливе, никого не удивишь. Эти правила действуют давно, — говорит Мэри Бадунц, корреспондент Пятого канала.

Капитан танкера родом из Ялты, живет в Одессе. За пять лет работы объездил десятки стран. Говорит, что такие проверки — стандартная процедура, ведь безопасность превыше всего. Не только в России — везде.

— В любые воды мы заходим, всегда приходят или в порту, или на рейде, приходят власти и досматривают проход.

— Это происходит везде, во всех странах?

— Да-да, конечно.

Досмотровая группа заглядывает в каждую каюту, сверяет маршрутный лист, проводит фэйс-контроль экипажа. Чтобы все прошло быстро и четко — в интересах как пограничников, так и моряков.

— Данные меры направлены на выявление и предупреждения попыток незаконного пересечения границы, оборота наркотических средств, контрабанды товаров и грузов, оружия, а также каналов миграции. Кроме того, они обусловлены необходимостью обеспечения безопасности мореплавания и судоходства. Защита объектов транспортной инфраструктуры, в том числе Крымского моста, — рассказывает Алексей Литвиненко, сотрудник Пограничного управления по Республике Крым, капитан второго ранга.

Следующее на очереди — турецкое судно «Остро». Оно здесь — нередкий гость. Перевозит строительные материалы. На якорную стоянку встало несколько часов назад. Даже хорошо знакомый корабль тоже досматривают.

— Приятно, что все проходит быстро. Стандартная проверка безопасности. Такая практика везде. В каждой стране свои требования. Каждая страна переживает за безопасность, — говорит капитан судна Явиз Денизи.

Случайных кораблей здесь нет. Каждое судно, которое хочет пройти через пролив, сначала должно зарегистрироваться.

— Это якорная стоянка. То самое место недалеко от Крымского моста, где суда ждут своей очереди, чтобы пройти по Керчь — Еникальскому каналу. Корабли должны строго придерживаться международного морского права и запросить разрешения на проход и обязательно взять на борт лоцмана, — говорит корреспондент Пятого канала Мери Бадунц.

Без российского лоцмана здесь никак. Керченский пролив — достаточно узкая акватория. Движение только по фарватеру, много поворотных точек — одна ошибка и корабль может сесть на мель или попасть в сильное течение.

— Пограничный сторожевой катер «Мангуст» с экипажем и досмотровой группой на борту берет курс на Крымский мост. Вот вдалеке видны белоснежные арки. Это единственный путь, чтобы попасть из Черного в Азовское море. В этом участке действует определенный скоростной режим. Все суда должны снизить скорость до 10 километров час, — поясняет корреспондент Пятого канала Мери Бадунц.

Ежедневно пограничники досматривают до десяти кораблей. Единственное, что может сорвать этот график — сильный шторм. Во время нашего рейда все было спокойно. Как и у тех, кто ходил в этот день вдоль российского побережья.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в акваторию Черного моря вошел «легендарный» эсминец США «Дональд Кук».