Российская оборонка полностью готова к серийному производству самого мощного на планете оружия — новейшей баллистической ракеты «Сармат». Завод в Красноярске, где ее собирают, лично проинспектировал министр обороны. Десяти «Сарматов» достаточно, чтобы разрушить оборону и инфраструктуру США. Впервые журналистам показали секретные цеха.

Красноярский машиностроительный завод. Главный его профиль: ракетно-космическая техника. Красмаш производит баллистические ракеты для подлодок, модули разгонного блока для ракет-носителей «Зенит» и «Протон». И именно здесь создают тот самый Сармат, проект, который вызывает столько разговоров и так много беспокойства на Западе.

На Красмаше развернут серийное производство «Сармата» и в 2021 году они поступят на вооружение ракетных войск. Сроки зависят от испытаний, которые пройдут в Плесецке. Но пока выполнение гособоронзаказа, отметил министр, идет по графику.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии.