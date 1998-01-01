Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии

Укрепление потенциала стратегических ядерных сил становится приоритетом на следующий год для армии. Эту задачу поставил Верховный главнокомандующий. Президент подводил итоги года с военными. Ядерная триада, а это — стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы.

Показывать усталость и волнение офицерскому составу не положено. Но подготовка к коллегии отобрала столько сил, что кофейный автомат перед входом в зал сегодня опустошили мгновенно.

То, что обстановка серьезная журналистам еще до начала коллегии рассказали специально выпущенные брошюры. С подробным планом баз США и НАТО в разных частях света. А также сравнением оружия.

Тут и дилетанту понятно: красный контур шире синего, у нас лучше, чем у «потенциального противника». Подобные альбомы лежали и перед участниками заседания. Хотя, военную мощь российской армии и без этих брошюр никто не ставит под сомнение.

— Серийное производство «Авангарда», испытания «Сармата». Это кратно увеличит эффективность наших войск, — отметил Владимир Путин.

Некоторые части президентской речи офицеры в зале записывали в специальные папки. Чаще всего красные. И от руки. Все гаджеты в обязательном порядке сдали на входе. Закрытая часть строго секретна.

Российская армия сделала огромный рывок. Разработки ВПК опережают западные. Личный состав и технику мгновенно перемещают на тысячи километров. Это показали внеплановые проверки и учения. Такие, например, маневры дальней авиации и флота в Средиземном море. Под названием «Тихоокеанский щит». Ведь именно из-за Тихого океана идет главная угроза.

Сами США уже давно нарушили. Выход — формальность. И явный антироссийский шаг. Но Запад делает еще и много скрытых. Один из них — поддержка террористов в Сирии. В атриуме национального центра управления Минобороны, президенту сегодня показали самые интересные образцы захваченного у боевиков вооружения.

Здесь есть все. Холодное оружие кустарного производства. Огнестрельное — из разных стран. Огромное количество самодельных летательных аппаратов разных конструкций. Но саммит все террористы сделать не могли. Вот, например, такие противотанковые ракетные комплексы стоят на вооружений в армии США.

Но, чтобы обозначить некоторые виды оружия боевиков, пришлось придумать новый термин. Вот, например, «балонометы». Захваченную технику для наглядности здесь выставляют на специальной насыпи. И так получилось, что вся она у ног советского солдата. Как и фашистское знамя.

Лидерство в военной сфере Россия сохранит и в будущем, не втягиваясь в гонку вооружений. Оборонный бюджет даже сократится. Все основные задачи выполнены. В том числе и благодаря службе личного состава. Ее президент сегодня отдельно отметил. А некоторые военные подразделения даже наградил.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Путин видит угрозу мировой безопасности в выходе США из ДРСМД.