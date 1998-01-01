Фото: Украинский чиновник отметил юбилей тортом в форме «руин Кремля»

Пресс-секретарь украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляна Марина Томко опубликовала на своей странице в Facebook фотографию торта, который подчиненные подарили начальнику на 40-летний юбилей.

Facebook @MarinaTomko

Антироссийское кондитерское изделие выполнено в виде кремлевских стен с рухнувшей Спасской башней и сидящим рядом медведем с балалайкой. Торт «украшает» лозунг майдана «Слава Украине».

— Поздравили министра с Днем рождения, — подписала публикацию Томко.

Ранее Пятый канал рассказывал о скандальной выходке украинского депутата Борислава Березы в кулуарах ПАСЕ, который оттолкнул российскую журналистку Ольгу Скабееву.