Видео: Малкин подрался с капитаном «Тампы» Стэмкосом

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Маркин схватился с капитаном «Тампы» Стивеном Стэмкосом.

Схватка нападающих двух клубов произошла в начале третьего периода при счете 4:0 в пользу команды россиянина. На опубликованных кардах видно, как оппоненты начинают цеплять друг друга клюшками, а затем сходятся в коротком рукопашном бою, который заканчивается крепкими объятиями на льду. Судьи разняли драчунов и усадили хоккеистов на скамейку штрафников на пять минут.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу Питтсбурга. Одну из шайб в ворота победителей отправил все тот же Стэмкос с паса другого российского легионера Никиты Кучерова. Малкин отметился двумя голевыми передачами.

Ранее Пятый канал рассказывал о рекорде Кучерова в регулярном чемпионате НХЛ.