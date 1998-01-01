Никита Кучеров приблизился к рекорду Ягра в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров добился лучшего за последние 19 лет показателя по системе «гол+пас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

В матче с клубом из Каламбуса хоккеист забил и отдал голевую передачу, набрав 70 и 71 очков в «регулярке» за 43 матча. Этот результат стал лучшим спустя почти два десятилетия после ударного сезона Яромира Ярга в «Питтсбурге» в 1999–2000 годах, когда чех набрал 70 очков за 38 матчей.

Кучеров уверенно лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, а его клуб с отрывом возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата.

Ранее Пятый канал рассказывал о российском вратаре «Тампа Бей Лайтнинг» Андрее Василевском, которого пригласили сыграть в матче всех звезд НХЛ.