В Минстрое заявили о необходимости замены почти 30% теплосетей

, 7:44 Эфирная новость 32

Минстрой России считает, что каждый год в стране нужно заменять около 4 — 5% теплосетей.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com © Zamir Usmanov

Почти треть всех теплосетей в России изношены и требуют срочной замены. При этом, чтобы исключить коммунальных аварий, необходимо ежегодно обновлять не менее 4 процентов инфраструктуры. Об этом «Известиям» рассказали в Минстрое, подчеркнув, что в госбюджете траты на это не предусмотрены.

Все надежды только на частных инвесторов, которых пока можно привлечь лишь в больших городах. Тем временем, в регионах все чаще стали происходить аварии на трубопроводах. Эксперты ссылаются на недостаточное финансирование, заниженные тарифы и долги россиян за тепло.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что центр Петербурга превратился в «Сайлент Хилл» из-за прорыва трубы.

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