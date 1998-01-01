В Госдуме решили запретить курение за рулем

В России могут запретить курение за рулем. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. По мнению депутатов, сигарета отвлекает водителя еще сильнее, чем разговор по телефону.

И раз за это положен штраф, то почему бы не наказывать и курильщиков. К тому же, табачный дым вреден для пассажиров. Более того, подчеркивают авторы инициативы, дымящий водитель косвенно выступает пропагандистом вредной привычки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что ученые создали «коварное» приложение для телефонов заядлых курильщиков.