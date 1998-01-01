Джон Керри: Трамп позорит страну на мировой арене

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри в обращении к сторонникам Демократической партии выступил с заявлением о том, что действующий президент Дональд Трамп позорит страну, сообщает телеканал «360».
—
Американский политик отметил, что он ни разу за всю карьеру не встречал столь разъединяющего и опасного лидера государства, как Дональд Трамп.
Эти заявления Джона Керри появились на фоне беспорядков в Венесуэле и признания Штатами в качестве главы республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что бывший государственный секретарь США Джон Керри признался, что хотел бы попросить главу государства Дональда Трампа покинуть пост президента.