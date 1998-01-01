Джон Керри: Трамп позорит страну на мировой арене

Бывший госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри в обращении к сторонникам Демократической партии выступил с заявлением о том, что действующий президент Дональд Трамп позорит страну, сообщает телеканал «360».

— Полное пренебрежение дипломатией позорит нашу страну на мировой арене, он подрывает саму основу нашей демократии. Он разъединил нас дома и изолировал Америку в мире, отбросив нас назад и угрожая тем самым институтам и альянсам, которые американские лидеры строили со времен Второй мировой войны, чтобы объединить мир , — подчеркнул Джон Керри.

Американский политик отметил, что он ни разу за всю карьеру не встречал столь разъединяющего и опасного лидера государства, как Дональд Трамп.

— Я, конечно, никогда не видел, чтобы американский президент угрожал нашей национальной безопасности путем твитов , — пояснил экс-госсекретарь.

Эти заявления Джона Керри появились на фоне беспорядков в Венесуэле и признания Штатами в качестве главы республики лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что бывший государственный секретарь США Джон Керри признался, что хотел бы попросить главу государства Дональда Трампа покинуть пост президента.