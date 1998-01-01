Уходи: экс-госсекретарь США попросил Трампа покинуть пост президента

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Джон Керри сделал смелое заявление в эфире американского телеканала.

Фото: © РИА Новости/ Илья Питалев

Бывший государственный секретарь США Джон Керри признался, что хотел бы попросить главу государства Дональда Трампа покинуть пост президента. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Ведущая ток-шоу задала политику вопрос о том, какое сообщение он передал бы американскому президенту. Керри отметил, что этот вопрос всерьез воспринимать нельзя. Но если бы у госсекретаря была возможность всерьез быть услышанным Трампом, то его послание американскому лидеру было бы коротким и предельно ясным.

— Подай в отставку, — лаконично продекламировал Керри.

Стоит отметить, что у зрителей в студии ответ экс-госсекретаря вызвал дружный смех — видимо, такое же послание Дональду Трампу хотели бы передать многие присутствующие.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Конгресс США запретил Дональду Трампу выводить страну из НАТО.

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