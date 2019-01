Уходи: экс-госсекретарь США попросил Трампа покинуть пост президента

Бывший государственный секретарь США Джон Керри признался, что хотел бы попросить главу государства Дональда Трампа покинуть пост президента. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC.

Ведущая ток-шоу задала политику вопрос о том, какое сообщение он передал бы американскому президенту. Керри отметил, что этот вопрос всерьез воспринимать нельзя. Но если бы у госсекретаря была возможность всерьез быть услышанным Трампом, то его послание американскому лидеру было бы коротким и предельно ясным.

— Подай в отставку, — лаконично продекламировал Керри.

What would John Kerry say to Trump if they were sitting across from each other? «Resign.» https://t.co/jKtRgh4Vm8 pic.twitter.com/NXbMzQ5gfx