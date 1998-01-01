Видео: бывший следователь на Алтае приговорен к 10 годам за взятку

Бывший следователь подполковник полиции в Алтайском крае приговорен к 10 годам колонии. Кроме этого, он будет должен выплатить штраф в размере 5,8 миллионов рублей. Суд признал его виновным в получении взятки и фальсификацию доказательств по уголовному делу.

Как сообщили в СК РФ, экс-служитель закона за 20 тысяч долларов обещал жителю Барнаула не возбуждать в отношении него уголовное дело. Во время получения первой части суммы — 10 тысяч долларов — подполковник был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе следствия были выявлены и другие факты фальсификации обвиняемым материалов по уголовным делам.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании за взятку начальника центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Самарской области.