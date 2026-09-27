На Сахалине заметили необычного медведя: виновато изменение климата

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 56 0

Человек тут ни при чем.

Как на Сахалине появился гибрид белого и бурого медведей

Фото: www.globallookpress.com/Friso Gentsch

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

РИА Новости: появление гибридов белого и бурого медведей — естественный процесс

Гибриды белого и бурого медведей появились на Сахалине из-за изменения климата. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Федоров.

Ученый объяснил, что таяние арктических ледников вынуждает белых медведей менять локацию. Они все активнее продвигаются на юг в поисках кормовой базы. В то время как бурые медведи двигаются на север. В конечном итоге животные оказываются в одних и тех же местах. То есть эти два вида пересекаются и скрещивание происходит естественным путем — человек в этот процесс не вмешивается.

Не так давно на острове Кунашир в Сахалинской области заметили гибрида белого и бурого медведей. Прежде подобный случай был зафиксирован в Канаде. Произошло это 20 лет назад, в 2026 году. Там таких медведей назвали «пизли» — от английских слов «полярный» и «гризли».

Ранее в китайском городе Яань медвежонок забрался в квартиру на третьем этаже. Неожиданный гость проник в помещение по балконам. Животное напугало людей своими акробатическими трюками. К счастью, никто из людей не пострадал.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
На деньги и любовь: лунный календарь маникюра на октябрь 2026 для знаков...

Последние новости

12:41
Взрослые теряются от шуток зумеров: деградация молодого поколения или другой язык
12:20
В России начались учения сил ОДКБ
12:00
Готовим вкусное варенье из рябины на зиму: рецепты из красных и черных ягод
11:57
«Моя жизнь»: певица Саша Градива рассказала о том, верит ли она в чудеса
11:21
На Сахалине заметили необычного медведя: виновато изменение климата
11:11
«Секс в большом городе» по-русски: кто из наших актрис мог бы сыграть в сериале в 2026 году

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
«Дала бы каждому»: Катя Лель раскрыла свое заветное желание
Денис Клявер о воссоединении «Чая вдвоем»: «Как будто ничего не изменилось»
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен