«Секс в большом городе» по-русски: кто из наших актрис мог бы сыграть в сериале в 2026 году

Сериал «Секс в большом городе» кажется вневременным и таким родным, что его сложно ассоциировать с конкретной страной. Четыре подруги за столиком в кафе, бесконечные разговоры о мужчинах и карьере, четыре разных взгляда на жизнь.

Кэрри с ее легкостью, Саманта с ее прямотой, Шарлотта с ее верой в идеал, Миранда с ее сарказмом — разве не классическая история мегаполиса?

Кажется, они могли бы потягивать свои кофе или коктейли и в Москве. Вот 5-tv.ru и решил представить эту историю в России.

Кэрри Брэдшоу — Юлия Ковальчук

Кто из российских актрис мог бы сыграть в сериале Секс в большом городе — смотреть. Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998–2004 г.; 5-tv.ru

«Может, прошлое — это якорь, который тянет нас обратно? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?»

Кэрри Брэдшоу — колумнистка, ей буквально профессия позволяет постоянно анализировать собственную личную жизнь. Она пишет тексты, покупает туфли и пытается разобраться в своих чувствах на протяжении шести сезонов. Из монологов Кэрри рождается сюжет.

Юлия Ковальчук не актриса по образованию. Она начинала как певица, выступала в составе «Блестящих», потом начала сниматься. Пожалуй, российской версии Кэрри как раз и нужна не столько актерская школа, сколько естественность — умение говорить в кадре так, будто это не роль, а собственные мысли.

У Ковальчук есть опыт съемок в романтической комедии «Срочно выйду замуж», яркость и обаяние горожанки, которая в свои 30 все еще верит в чудо.

Саманта Джонс — Светлана Ходченкова

Кто из российских актрис мог бы сыграть в сериале Секс в большом городе — смотреть.Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998–2004 г.; 5-tv.ru

«Прости, я люблю тебя, но себя я люблю больше»

Саманта — самая бескомпромиссная из четверки. Она владеет собственным PR-агентством, ничего не стесняется и не извиняется за свой образ жизни. Ей 50, и она живет ярче многих 20-летних.

Светлане Ходченковой уже доставались роли амбициозных женщин, которые знают, чего хотят: она снималась в «Любви в большом городе», «На острие», «Блокбастере» и «Довлатове». Она и сама росла с мыслью, что ее высокий рост — 179 сантиметров — не даст ей остаться в тени. Вначале девушка его стеснялась, а потом даже рискнула стать моделью.

Саманта — глубокий персонаж, а не просто самоуверенная красотка. Как героиня, она вдохновила зрителей выбирать собственный путь и не оправдываться за свою жизнь. В актерской игре Ходченковой чувствуется подобная решимость.

Шарлотта Йорк — Елизавета Боярская

Кто из российских актрис мог бы сыграть в сериале Секс в большом городе — смотреть.Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998–2004 г.; 5-tv.ru

«Женщины сидят и размышляют, почему все пошло не так снова и снова, а мужчины просто говорят „отличненько“ и заводят новых подружек»

Шарлотта — идеалистка в этой компании. Она верит в брак, в принца на белом коне, в то, что работа в галерее и квартира на верхнем Ист-Сайде сложатся в безупречную картину. Кстати, сыгравшая ее актриса Кристин Дэвис признавалась, что сама она далеко не такая правильная, как ее героиня, — наверное, поэтому Шарлотта у нее и получилась не наивной дурочкой, а женщиной, которая просто выбрала во что-то верить.

В списке ролей Елизаветы Боярской есть нежные, романтичные героини, но она играла и тех, кто в романтике разочаровывается. В Шарлотте она легко раскроет веру в прекрасное, которая уживается с умением переживать боль.

У Боярской есть элегантность, которая словно принадлежит другой эпохе, а ведь в этом и главный конфликт Шарлотты: жизнь, о которой она мечтает, и жизнь, которую она получает, всегда разделяет расстояние длиной в галерею.

Миранда Хоббс — Дарья Мороз

Кто из российских актрис мог бы сыграть в сериале Секс в большом городе — смотреть.Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998–2004 г.; 5-tv.ru

«Чтобы найти идеального мужчину, нужно самой его родить»

Миранда — юрист, реалистка, та, кто в момент всеобщей истерики произносит неудобную правду. Она умна, но от этого она и не счастлива. Миранда хочет любви, но не готова ради нее снижать планку.

Дарья Мороз в своей кинокарьере тяготеет к драматическим ролям. Во многих проектах — от «Дурака» до «А зори здесь тихие…», от «Инквизитора» до «Русалок» — ее героини часто несут на себе печать трезвой усталости. И Миранда тоже устала.

В этой героине нужно показать не пассивность, а утомление женщины, которая годами балансирует между работой, отношениями и дружбой, но при этом не теряет вкус к жизни и остается верной своим близким.

Особенно показателен опыт Мороз в «Содержанках». Она умеет играть тех, кто понимает, что застрял, но продолжает идти вперед. Миранда Хоббс как раз такая.

Джон Престон — Максим Матвеев

Кто из российских актрис мог бы сыграть в сериале Секс в большом городе — смотреть.Фото: Кадр из сериала «Секс в большом городе», 1998–2004 г.; 5-tv.ru

«Первое — он умопомрачительно красив, второе — он не носит обручального кольца, третье — он знает, что у меня в сумочке запас ультратонких презервативов»

Мистер Биг — навязчивая идея Кэрри на протяжении шести сезонов, и роль эта непростая. Он должен быть настолько привлекательным, чтобы зритель понял, почему героиня не может его отпустить, и одновременно настолько далеким, чтобы стало ясно, почему она страдает. Он тот, кого невозможно обойти и невозможно удержать.

Максим Матвеев уже играл обаятельного бунтаря в «Стилягах» и мужчину, ради которого женщины готовы на все, в «Анне Карениной. Истории Вронского». В нем есть нужная идеальному Джону Престону невозмутимость — не нежность, а дистанция, к которой тянет и которая не подпускает.

Кэрри описывает Престона словами «умопомрачительно красив» — Матвеев под это описание подходит, но важнее другое — он умеет играть мужчину, который не собирается принадлежать никому.