«Моя жизнь»: певица Саша Градива рассказала о том, верит ли она в чудеса

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 40 0

Знаменитость не раз сталкивалась с тем, что невозможно объяснить.

Фото, видео: Елизавета Клементьева/ТАСС; 5-tv.ru

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Певица и модель Саша Градива: моя жизнь — сплошное чудо

Вся моя жизнь — сплошное чудо. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Царевна Несмеяна» сказала певица и модель Саша Градива.

«Я воспринимаю всю свою жизнь как чудо. Я из очень маленького города Сыктывкар, название которого многие даже не произносят», — поделилась артистка.

Саша Градива начала свою карьеру в 16 лет. Певица обрела известность в 2000-х. Ее синглы Pandemoniumи I’m on Fire попали в ротацию MTV Network, но именно сотрудничество с американской рок-группой Semi Precious Weapons, вокалистом Джастином Трантером и продюсером Трики Стюартом над ее дебютным синглом в США Wanted вывело исполнительницу на американскую музыкальную сцену.

«То, что со мной происходило в жизни — чудо», — резюмировала 47-летняя певица.

Также на премьере фильма «Царевна Несмеяна» заслуженная артистка России Катя Лель рассказала корреспонденту 5-tv.ru о том, какое сказочное чудо она хотела бы увидеть в реальном мире.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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